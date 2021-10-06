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تدشين خاصية ديزر Flow Moods لتتواصل بمشاعرك معها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

البشر عادة ما يمرون بمشاعر واحدة أو عدة مشاعر في أغلب الوقت بحياتنا اليومية؟ وسواء كنت بحاجة إلى تحسين الحالة المزاجية أو ترغب في تغييرها يمكن لخدمة بث الموسيقى العالمية ديزر Deezer الآن أن تطابق موسيقاك مع عواطفك اليومية المتغيرة.

خاصية ديزر المميزة Flow، هي مزيج غير محدود من المقطوعات الموسيقية والأغاني المفضلة لدى المستخدم، التي تتوافق تمامًا مع الحالة المزاجية، كما تقدم مجموعة من التوصيات الجديدة. "ديزر" هي خدمة البث الوحيدة، التي تتيح للمعجبين استخدام "Flow Moods" كمساحة لموسيقى عاطفية القائمة على الحالة المزاجية فقط، حيث أن كل "حالة مزاجية" في Flow Moods تتوافق بشكل فريد مع ذوق المستخدم وتفضيلاته في الاستماع، حيث يستخدم Flow Moods الجديد البيانات والخوارزميات الذكية والاقتراحات من المحررين حول العالم لإنشاء المزيج المناسب للمستخدم وفقا للحالة المزاجية. هذا المزج سيشمل الفنانين الذين يحبهم المستخدم بالإضافة إلى المقاطع الصوتية الجديدة للمساعدة في اكتشاف موسيقى جديدة، فيما سيتم تحديث الحالة المزاجية للتدفق باستمرار في Flow Moods.

وتتضمن حالات التدفق الستة لدى Flow Moods "الحالة الرومانسية من خلال مقطوعات تشعر المستخدم بالسعادة، والحالة الرياضية عندما يحتاج الشخص إلى الطاقة مع الحركة، وحالة الاسترخاء، وكذلك حالة المزاجية الحزينة، وحالة التركيز، حيث تساعدك في تحقيق هدفك، وأخيرا "الحفلة" حيث مزيج لا نهاية له من الموسيقى الممتعة للجمهور لتجعلك ترقص.

من جهته قال ماثيو جورفان، رئيس المنتجات والتكنولوجيا في Deezer: "تقدم Our Flow بالفعل لعشاق الموسيقى رحلة موسيقية فريدة وشخصية حقًا، ننتقل الآن بالموسيقى التي نوصي بها إلى مستوى جديد ومختلف ومرحلة جديدة بفضل Flow Moods، فنحن نتأكد من أن مستمعيننا يمكن أن يتمتعوا بتجربة مرتبطة عاطفيًا تكون ذات صلة بمزاجهم ومشاعرهم اليومية".

وتابع: "عندما تكون جاهزًا، ابدأ بالضغط على Flow، بمجرد بدء تشغيل الموسيقى، ستتمكن من رؤية رمز Flow Moods، اضغط عليها واختر المزاج الموسيقي المناسب لك، ويتوفر Flow Moods في جميع أنحاء العالم لجميع المستخدمين على أجهزة iOS وAndroid".

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