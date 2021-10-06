السيسي: ستظل حرب أكتوبر رمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعون بنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة ويوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا، ويوم البطولات والأمجاد الذي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل"، اليوم الأربعاء، أن نصر أكتوبر يعكس قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته.





وتابع الرئيس السيسي، أن حرب أكتوبر ستبقى نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، ورمزًا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، موجهًا تحية تقدير واعتزاز كل رجال ورموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر، ولشهداء أبرار قدموا حياتهم فداءً للوطن.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.





وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



