تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة السرقة تحت شعار الزواج عبر الفيس بوك



المتهمون هم:

سحر سمير، 52 سنة، ربة منزل

شريهان محمد، 36 سنة، عاملة

صابرين خيري، 23 سنة، ربة منزل

أميرة مصطفى، 23 سنة، ربة منزل

ندى مصطفى، 23 سنة، ربة منزل

مريم مصطفى، 19 سنة، ربة منزل

أسماء محمد، 29 سنة، بدون عمل

محمد أسامة، 31 سنة، بدون عمل





صدر القرار رئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أسامة طه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين وما أن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من إفقاده الوعي والاستيلاء على ممتلكاته تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمشفي علي النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق الفيس بوك علي شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها.



وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد أسامة طه مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعرضه لواقعة سرقة بالاكراه من قبل المتهمات المضبوطات، وأضاف أنه تعرف علي إحداهن عن طريق تطبيق الفيس بوك علي صفحة الهدي للزواج وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوى اختيار العروس التي يرغب في عقد قرآنه عليها وبتقابله مع المتهمات في إحدي المقاهي غافلوه بدون علمه وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا علي جانب الطريق وتم إيصاله للمشفي لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.







قررت محكمة جنايات االقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة 8 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه في البساتين، تحت شعار الزواج عبر الفيس بوك لجلسة 24 أكتوبر.