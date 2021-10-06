الإماراتية بلقيس وتامر حسني يشاركان في أوبريت " كمل عبورك" أمام الرئيس السيسي



الأوبريت شارك في غنائية بجانب بلقيس عدد من المطربين من بينهم تامر حسني و مصطفي حجاج وريهام عبد الحكيم و أبو وأخرين .



وتحتفل الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.



أوبريت " كمل عبورك "من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال وقالت كلماته

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك .. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم .. شوفنا فى طاقتنا انه مش عايز كسل .. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم .. وعدك صريح على راي فلاح فصيح الل

للمراه دور فى مجتمعنا .. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي اي فرد فى البلد وعمر دورها

انا كل يوم فى المدرسة بحي العلم ..الجندي عنده سلاح وانا عندي القلم اكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسي .. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الإختيار يايعيشك ياموتك .

ضمن إحتفالات نصر أكتوبر المجيد شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس في أوبريت " كمل عبورك" مع عدد من المطربين منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الحفل الذي إقيم في مركز المنارة ضمن إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لإنتصار حرب اكتوبر.