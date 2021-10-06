نمو استثمارات الصناعات الغذائية في قطر 69% إلى 5 مليارات ريال

قال عضو مجلس دارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة محمد بن أحمد العبيدلي، إن السوق القطري شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الاستثمارات بمجال صناعة المنتجات الغذائية خلال العام الماضي.





وتابع محمد بن أحمد العبيدلي وفق بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة الاستثمارات وصل إلى 5 مليارات ريال قطري، بارتفاع نحو 69% مقارنة بقيمتها في عام 2017، كذلك شهدت عدد المنشآت العاملة في صنع المنتجات الغذائية زيادة بنسبة 55% في العام الماضي 2020 لنفس الفترة.





يأتي ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في مؤتمر الغذاء العربي اليوناني الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، عن طريق الاتصال المرئي يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية وعدد من المسؤولين بالحكومة اليونانية وعدد من الغرف العربية وممثلين عن القطاع الخاص.





وأشار العبيدلي إلى نمو قطاع المشروبات بالدولة، حيث بلغت نسبة النمو في الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2020 نحو 22% مقارنة بعام 2017، كذلك زادت عدد المنشآت العاملة في صناعة المشروبات بنسبة 40%.





ولفت خلال مداخلته في جلسة بعنوان "تكنولوجيا الرّي والزراعة المُستدامة والصناعات الغذائية" ضمن فعاليات المؤتمر، إلى أن قطر تولي الأمن الغذائي أهمية كبرى وتسعى بشكل حثيث لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي، وتطوير الزراعة والتصنيع الغذائي.





وأوضح أن الأعوام الاخيرة شهدت تطوراً كبيراً في عدد المزارع والمصانع العاملة في مجال التصنيع الغذائي، كذلك زادت بشكل كبير الاستثمارات في القطاعات الغذائية.





ونوه عضو غرفة قطر بترحيب بلاده بالمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، والدخول في شراكات مع أصحاب ورجال الأعمال القطريين وخاصة في مجال التصنيع الغذائي للمنتجات المحلية سواء مدخلات الإنتاج أو التصنيع أو الإنتاج وخاصة الخضروات والتمور والألبان وبيض المائدة والدواجن والأسماك وذلك لتعظيم الفائدة من المنتح المحلي وخاصة في فترات الذروة وتوفر فوائض في الإنتاج مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي طوال العام، ويقلل من الهدر الغذائي بكافة مراحله.





وكشف أن البنية التحتية واللوجستيات في قطر متطورة وقادرة على استيعاب المشاريع الكبرى في هذا المجال خاصة في التصنيع الغذائي وإعادة التصدير.



