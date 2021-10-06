عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بديل محمد مجدي أفشة وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها المارد الأحمر أمام بطل النيجر لحساب مباريات ذهاب دور الأثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موسيماني يستقر على بديل قفشة





ومن المُنتظر أن يغيب أفشة عن مباراة النادي الأهلي المقرر لها يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسبب حفل زفافه الذي يقام يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.





وقال مصدر خاص داخل القلعة الحمراء أن موسيماني إستقر على البدء باللاعب محمود عبد المنعم كهربا في التشكيل الأساسي كصانع العاب بدلًا من افشة امام الحرس الوطني.



