السيسي يشكر الأشقاء العرب على دعمهم لمصر: "لن ننسى فضلهم علينا"

وجه الرئيس السيسي، التحية والاحترام والشكر لله سبحانه وتعالى، معقبًا: "له مني ألف شكر على دعمه لينا ولمصر، انا شاعر بفضله على مصر وعليا، وببقى متشرف ومرضي قوي وانا بشكره يارب يتقبل مني هذا الشكر".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور إلى المستقبل"، اليوم الأربعاء: "يارب أسالك بأسمائك التي لا يعلمها سواك أن تنصرنا وتعطينا وترزقنا وتسترنا اللهم أمين يارب العالمين".





كما وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، وللشعوب العربية التي وقفت بجواره مصر في حرب 1973 ودعمهم لمصر بالرجال والسلاح والمال، مؤكدًا أن الأشقاء العرب قدموا دعم قوي لمصر في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر منذ 3 يوليو 2013، معقبًا: "نحن لن ننسى فضل أصحاب الفضل علينا، محطة بحر البقر تم دعمها بقروض من الصناديق العربية بائتمان ميسر وعلى مدى زمني طويل".





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.





وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



