Advertisements

السيسي يشكر الأشقاء العرب على دعمهم لمصر: "لن ننسى فضلهم علينا"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس السيسي، التحية والاحترام والشكر لله سبحانه وتعالى، معقبًا: "له مني ألف شكر على دعمه لينا ولمصر، انا شاعر بفضله على مصر وعليا، وببقى متشرف ومرضي قوي وانا بشكره يارب يتقبل مني هذا الشكر".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور إلى المستقبل"، اليوم الأربعاء: "يارب أسالك بأسمائك التي لا يعلمها سواك أن تنصرنا وتعطينا وترزقنا وتسترنا اللهم أمين يارب العالمين".

كما وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، وللشعوب العربية التي وقفت بجواره مصر في حرب 1973 ودعمهم لمصر بالرجال والسلاح والمال، مؤكدًا أن الأشقاء العرب قدموا دعم قوي لمصر في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر منذ 3 يوليو 2013، معقبًا: "نحن لن ننسى فضل أصحاب الفضل علينا، محطة بحر البقر تم دعمها بقروض من الصناديق العربية بائتمان ميسر وعلى مدى زمني طويل".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

الكلمات المفتاحية

بحر البقر العرب العبور الى المستقبل السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ أقل من ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 22 ساعة

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ نصف ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

"القومي للمرأة" يوجه التحية لـ انتصار السيسي في الندوة التثقيفية

السيسي يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

السيسي يقدم التحية لأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد

مفيد شهاب يوضح لماذا لجأت مصر للتحكيم الدولي بعد نصر أكتوبر 1973 (فيديو)

حوار مثير.. السيسي لـ قائد كتيبته: محظوظ إني خدمت مع سيادتك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

11:10 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements