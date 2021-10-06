فى الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر.. برلماني: الجيش المصري سيظل مثالًا يُحتذى به

هنأ النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقائد العام وزير الدفاع، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم بمناسبة مرور الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الجيش المصري سيظل يُضحي بالغالي والنفيس ويقدم المزيد من الدماء الذكية من أجل الحفاظ على الوطن.



وقال"شعبان" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن مصر حفظها الله على مر العصور بفضل أبنائها من حماة الوطن والعيون الساهرة لحفظ أمنها وحدودها وصد محاولات الغزاة الطامعين في خيراتها التى خصها الله لشعبها العظيم، فهى أرض الكنانة على مر العصور وخير بقاع الدنيا ومهد الحضارة وكل هذه النعم جعلتها مطمع لكل الإمبراطوريات التى كانت تمنى نفسها بالاستيلاء عليها والتنعم بخيراتها.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جيش مصر كان دومًا هو حائط الصد في هذه المعركة التى خاضها أبناء مصر الأبرار في السادس من أكتوبر والذى حطم فيها جيشنا العظيم خط بارليف وأسقط أسطورة الجيش الذى لا يقهر ولكنهم أمام أبطالنا كانوا كالجرذان تتراجع زُعرًا أمام أبطال يبتغون الشهادة لتحرير الأرض المصرية المحتلة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ جيشنا العظيم وينصرهم على أعدائهم.