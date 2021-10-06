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أرامكو تخفض أسعار البيع لجميع عملائها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر

خفضت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أكبر مصدري النفط في العالم، سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر2021 إلى عملائها في آسيا.

وقلصت أرامكو الأسعار إلى آسيا؛ وفقاً لرويترز، بواقع 40 سنتاً للبرميل الواحد إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ دبي.

وخفضت أرامكو السعودية أيضاً سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر القادم إلى شمال غرب أوروبا بواقع 70 سنتاً للبرميل عند خصم قدره 2.40 دولار للبرميل عن خام برنت.

وحددت سعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة عند علاوة قدرها 1.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت؛ لينخفض بواقع 10 سنتات للبرميل عن أسعار أكتوبر.

وخفضت أرامكو، في وقت سابق، أسعار النفط الخام الخفيف للعملاء الآسيويين في أكتوبر المقبل مقابل سبتمبر 2021، على الرغم من تثبيت الأسعار لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة.

وقررت (أوبك+)، في اجتماعها قبل أيام، زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر 2021 وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية، والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ19 في شهر يوليوالماضي؛ مما دفع أسعار النفط للارتفاع صوب 82 دولاراً للبرميل.



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