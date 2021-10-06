لهذا السبب نور عمرو دياب تصدرت تريند جوجل

تصدرت نور عمرو دياب نجلة المطرب عمرو دياب مؤشرات الأكثر بحثا علي مواقع جوجل بعد نشرت فيديو جديد لها مع جمهورها وترد على أسئلتهم.







وقالت نور خلال الفيديو أنها لم تره والدها منذ انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب الغلق الذي حدث بين البلدان لتفشي الفيروس، وكان سببا رئيسيا في طول مدة عدم الرؤية، لهذا السبب نور تصدرت تريند جوجل.







وأكدت نور أن تواصلها الدائم والمستمر يكون مع والدتها شيرين رضا، التي تحدثها بشكل شبه يومي هي وجدتها، ودائما تتحدث معهما وتراهما من خلال المكالمات المصورة، التي شاركت بها جمهورها، وهي تتحدث مع والدتها من قبل عبر تقنية البث المباشر على إنستجرام.





وتابعت قائلة "ما زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها، وهي صغيرة في العمر، وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لها، خاصة أنها من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة الصلصة".





ومن جانب أخر ردت نور على إحد المتابعين لها بالاستمتاع بثروة والدها الكبيرة قائلة: "لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيره حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي".





يذكر أن أغنية "نور عين" هي من كلمات أحمدشتا، ألحان ناصر المزاودي، الذي حققت نجاحا كبيرة عبر قناة "اليوتيوب".