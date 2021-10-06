النفط يواصل المكاسب .. "برنت" يتجاوز 83 دولارا





ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.





وصعدت أسعار خام برنت أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الاثنين الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.





وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. كان مرتفعا 0.53 في المائة بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش.





وصعد خام برنت 0.8 في المائة أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.





اتفقت أوبك+ يوم الاثنين على الالتزام باتفاق يوليو تموز لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".





وقالت إيه.إن.زد في مذكرة "النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب.





"كانت زيادة (أوبك+) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع".



