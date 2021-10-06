موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة، يوم الأحد المقبل 17-10 ، فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الأسباني.









موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.









ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة المركز العاشر في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة، بينما يكون فريق فالنسيا في المركز التاسع بنفس مجموع النقاط.