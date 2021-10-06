Advertisements

ننشر أسعار الـPCR للمسافرين للخارج بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيضها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:02 م
تحليل PCR
تحليل PCR
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، قرارا بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يجري تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل.

وفي ظل اهتمام الكثيرين من المسافرين بهذا الأمر، نستعرض لكم في السطور التالية، أسعار تحليل الـPCR، بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار.

أسعار تحليل الـPCR
وأصبح سعر التحليل للمصريين نحو 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه.

ويصل سعر التحليل لغير المصريين إلى 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه.

وتبلغ خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين نحو 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين.

ويتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

حجز مسبق للمسافرين الراغبين في تحليل pcr
ووفرت وزارة الصحة والسكان، خاصية الحجز المسبق للمسافرين الراغبين في عمل تحاليل pcr، بالطرح للاستمارة الإليكترونية عبر الموقع.

في البداية عليك الدخول على موقع وزارة الصحة، والتسجيل على هذا الموقع  من أجل ملء استمارة البيانات المطلوبة.

على الشخص كتابة التاريخ الذي يرغب فيه إجراء التحليل، وتاريخ السفر والمكان الذي يرغب فيه في إجراء تحليل الـ pcr  وعدد المسافرين والدول التي سيزورها.

كتابة اسم الشخص باللغة الإنجليزية ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد ووظيفته ورقم هاتفه المحمول.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وتصنيعها محليًا.

مواعيد عمل معامل وزارة الصحة لإجراء pcr
وبحسب المواعيد المعلنة من وزارة الصحة، فقد أتاحت العمل من أيام السبت إلى الخميس من 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزارء بي سي ار pcr

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ نصف ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 19 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 22 ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 22 ساعة

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تواصل الزحام أمام وزارة الصحة لإجراء تحليل "pcr" (صور وفيديو)

مواطنون أمام معامل الصحة لإجراء تحليل كورونا: التكلفة عالية والتنظيم فاشل (فيديو)

مدير سابق بالمالية: أغمى عليا في زحام تحليل كورونا أمام معامل الصحة (فيديو)

قبل السفر للخليج.. ما تريد معرفته عن تحليل "بي سي أر" للكشف عن الإصابة بكورونا

كيف واجهت وزارة الصحة التكدس في المعامل المركزية؟

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

11:10 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements