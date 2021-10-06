ننشر أسعار الـPCR للمسافرين للخارج بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيضها

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، قرارا بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يجري تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل.





وفي ظل اهتمام الكثيرين من المسافرين بهذا الأمر، نستعرض لكم في السطور التالية، أسعار تحليل الـPCR، بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار.





أسعار تحليل الـPCR

وأصبح سعر التحليل للمصريين نحو 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه.





ويصل سعر التحليل لغير المصريين إلى 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه.





وتبلغ خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين نحو 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين.





ويتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.





حجز مسبق للمسافرين الراغبين في تحليل pcr

ووفرت وزارة الصحة والسكان، خاصية الحجز المسبق للمسافرين الراغبين في عمل تحاليل pcr، بالطرح للاستمارة الإليكترونية عبر الموقع.





في البداية عليك الدخول على موقع وزارة الصحة، والتسجيل على هذا الموقع من أجل ملء استمارة البيانات المطلوبة.





على الشخص كتابة التاريخ الذي يرغب فيه إجراء التحليل، وتاريخ السفر والمكان الذي يرغب فيه في إجراء تحليل الـ pcr وعدد المسافرين والدول التي سيزورها.





كتابة اسم الشخص باللغة الإنجليزية ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد ووظيفته ورقم هاتفه المحمول.





واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وتصنيعها محليًا.





مواعيد عمل معامل وزارة الصحة لإجراء pcr