السيسي: الجيش يرد الفضل للشعب المصري بعمل غير مسبوق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فضل شعب مصر على الجيش أبدًا لن ينسى، وما يقوم به الجيش المصري رد جميل للشعب المصري بعمل غير مسبوق في كافة ربوع مصر.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل"، اليوم الأربعاء، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية شاركت فيه جميع مؤسسات الدولة، ويفترض أن دور الجيش هو الصراع فقط ومجابهة الإرهاب، ولكن ساهم قدر الإمكان في تحقيق التنمية.



وتابع للمصريين: "اوعوا حد يفرق بينكم وبين بعض كل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والمصريين واحد، ولو عايزين نحقق اكتر من كده نكون دايما على قلب رجل واحد"، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لزرع الخلاف بين المصريين.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

