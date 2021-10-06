Advertisements

"كل سنة ومصر والمصريين في عزة وكرامه".. هكذا احتفل أحمد جمال بذكرى أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:14 م
أحمد جمال
أحمد جمال
بسمة عادل
حرص الفنان أحمد جمال أن يحتفل بيوم أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشر الفنان أحمد جمال صور له وعلق عليها قائلاً:"ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً امام عملية السادس من اكتوبر ١٩٧٣
كل سنة و مصر و المصريين في عزة و كرامة و شرف و انتصار
كل سنة و احنا مكملين التحديات تحت قيادة حكيمة و واعية و تضرب بيد من حديد وسط ظروف هي الأصعب منذ سنوات
نصر اكتوبر العظيم".




وفي سياق آخر طرح الفنان أحمد جمال أغنية أنتي عجباني على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، توزيع محمد شفيق.

الكلمات المفتاحية

انتصارات اكتوبر الفجر الفني أحمد جمال

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ ساعتين

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

منذ ساعة و 18 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ ساعة الا ربع

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ ساعتين و 28 دقيقة

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خاص.. أحمد جمال يتعاون مع أحمد سرور في ألبومه الجديد

حكيم يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الطريقة

أحمد سرور يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونه مع المطرب أحمد جمال في أغنية "انتي عجباني"

أحمد جمال يروج لأغنيتة الجديدة "انتي عجباني"

غداً.. أحمد جمال يحيي حفلاً غنائياً بمحكي القلعة

اليوم.. أحمد جمال يحيي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات محكي القلعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

11:48 ص

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

01:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements