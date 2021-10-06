"كل سنة ومصر والمصريين في عزة وكرامه".. هكذا احتفل أحمد جمال بذكرى أكتوبر

حرص الفنان أحمد جمال أن يحتفل بيوم أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشر الفنان أحمد جمال صور له وعلق عليها قائلاً:"ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً امام عملية السادس من اكتوبر ١٩٧٣

كل سنة و مصر و المصريين في عزة و كرامة و شرف و انتصار

كل سنة و احنا مكملين التحديات تحت قيادة حكيمة و واعية و تضرب بيد من حديد وسط ظروف هي الأصعب منذ سنوات

نصر اكتوبر العظيم".









وفي سياق آخر طرح الفنان أحمد جمال أغنية أنتي عجباني على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، توزيع محمد شفيق.