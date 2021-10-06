الليلة.. محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "يافاتني"

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح ألبومه الجديد كاملا بعنوان "يافاتني" عبر قناتة "اليوتيوب" اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى.



ومن جانب أخر يذكر أن الفنان محمد حماقي قد طرحة أغنيتة الجديدة منذ فترة عبر قناتة "باليوتيوب" بعنوان "ليلة العمر" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفي، توزيع وميكس توما، ديجيتال وماستر طارق مدكور.





وتقول كلمات الأغنية "مولتهالي هي كلمة قولتهالي قلبي داب، فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب، خلي ايامي معاك، حلي عمري بهواك، ايوا هفضل ليك وبيا وبيك انا استكفيت، ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي، قولتها علطول وهفضل اقول، انا حبيت، والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر".