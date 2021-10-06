Advertisements

الليلة.. محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "يافاتني"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:16 م
محمد حماقي
محمد حماقي
أروي حمدي
يستعد الفنان محمد حماقي لطرح ألبومه الجديد كاملا بعنوان "يافاتني" عبر قناتة "اليوتيوب" اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى.

ومن جانب أخر يذكر أن الفنان محمد حماقي قد طرحة أغنيتة الجديدة منذ فترة عبر قناتة "باليوتيوب" بعنوان "ليلة العمر" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفي، توزيع وميكس توما، ديجيتال وماستر طارق مدكور.


وتقول كلمات الأغنية "مولتهالي هي كلمة قولتهالي قلبي داب، فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب، خلي ايامي معاك، حلي عمري بهواك، ايوا هفضل ليك وبيا وبيك انا استكفيت، ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي، قولتها علطول وهفضل اقول، انا حبيت، والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر".

الكلمات المفتاحية

الفنان محمد حماقي الفجر الفني ألبوم يافاتني أغنية ليلة العمر

أخبار تهمك

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف علي سبب تأجيل طرح ألبوم حماقي الجديد

تعرف على تفاصيل ألبوم حماقي الجديد

اليوم.. طرح اغنية "يافاتني" لمحمد حماقي

"لو هتسيب" لمحمد حماقي تحقق نصف مليون مشاهدة بعد 7 ساعات من طرحها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

02:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

01:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements