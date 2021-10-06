تفاصيل مران الأهلي اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.





وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني المدير الفني، على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة بطل النيجر التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمه شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين وحرص المدير الفني على إيقاف المران اكثر من مرة لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات.





وقرر الجهاز الفني للأهلي منح للاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن برنامج الاعداد الذي يخوضه الأهلي قبل السفر إلى النيجر والمحدد له يوم 14 اكتوبر.





ويعود محمد شريف لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب قرار خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي تخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عن مباراة الحرس الوطني في النيجر وذلك بعد حصوله على موافقة من الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه خلال تلك الفترة.





وتواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع محمد الشناوي كابتن الفريق للاطمئنان عليه بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم أمس بالمعسكر المغلق ببرج العرب.



