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غياب نجم الأهلي عن مواجهة بطل النيجر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:05 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
تأكد غياب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم ١٦أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.

وكان أفشة قد خرج من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض لقاءي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وشارك أفشة في مران الاهلي قبل أن يحصل على راحة بقرار من الجهاز الفني، خاصة أنه سيكون خارج حسابات الفريق في مباراة الحرس الوطني.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، والتي اشتملت على فقرة بدنية، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شهدت حماسا من جميع اللاعبين المشاركين في المران.

واستقر الجهاز الفني للفريق إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية نظرا للغيابات الكبيرة في صفوف الفريق، بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا الخميس، على أن يستأنف تدريباته يوم الجمعة.

وتطير بعثة الأهلي إلى النيجر يوم 14أكتوبر الجاري استعدادا لمواجهة الحرس الوطني.

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