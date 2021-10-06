الإعلامي أسامة منير يحتفل بنصر أكتوبر

حرص الإعلامي أسامة منير على الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشر المذيع أسامة منير منشوراً قائلاً:"خالص التهاني لشعب مصر العظيم بمناسبة إنتصار 6 أكتوبر".







يذكر أن الإعلامي أسامة منير يقدم برنامج أنا والنجوم وهواك عبر اذاعه نجوم إف إم يوم الأحد والثلاثاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل.