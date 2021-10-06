الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع





ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو اليوم، متعافيا من موجة مبيعات حادة الأسبوع الماضي مع عودة اهتمام المتعاملين إلى احتمال زيادات في أسعار الفائدة في بريطانيا.

وأدى تزايد توقعات التضخم إلى الإضرار بشهية المستثمرين للمخاطرة الأسبوع الماضي وهو ما دفع الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام اليورو وأضعف مستوى مقابل الدولار منذ ديسمبر 2020 .





وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، كانت العملة البريطانية مرتفعة 0.36 % مقابل العملة الأوروبية عند 85.08 بنس لليورو، لتقفز عائدة إلى أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر.





وأمام العملة الأمريكية، ارتفع الاسترليني 0.23 % إلى 1.3639 دولار وفقا لرويترز.



