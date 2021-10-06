محمد محسن : بابا الله يرحمه من أبطال نصر أكتوبر

شارك الفنان محمد محسن، صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكانت الصورة لوالده، علق محمد على الصورة قائلًا:" بابا الله يرحمه من أبطال نصر أكتوبر والجيش المصري العظيم..ادعوله دعوة حلوة".





يذكر أن الفنانه هبه مجدي شاركت في مسلسل الرمضاني السابق "موسي" وهو من بطوله محمد رمضان، سميه الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبه مجدي، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.