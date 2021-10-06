الدكتور محمد خفاجي قائما بأعمال عميد حاسبات الفيوم

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، القرار رقم (١٥٥٣) لسنة ٢٠٢١.





وتضمن القرار قيام الدكتور محمد حلمي عبد العزيز خفاجي، الأستاذ بقسم علوم الحاسب، بكلية الحاسبات والمعلومات، بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم.



