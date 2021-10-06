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الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:19 م
الصحف المصرية في 1973
الصحف المصرية في 1973
ريهام كمال

نصر 6 أكتوبر 1973 المجيد، هو من أعظم الأيام ليس في تاريخ العسكرية المصرية فقط، ولكن في تاريخ الشعب المصري كله بمختلف طوائفها.

حالة التوتر على الجبهة عسكريًا، والموقف الدولي المتأزم سياسيًا، بينما احتفت صحف 7 أكتوبر بالعبور والنصر.

والصحافة المصرية باعتبارها ديوان الحياة المعاصرة سجلت بأحرف من نور تلك اللحظات الحاسمة من حياة الشعب المصري، في هذا التقرير أهم مانشيت وعناوين الصحف المصرية قبل وبعد عبور خط بارليف ونصر 6 أكتوبر المجيد.

الأهرام

كان المانشيت في يوم 6 أكتوبر "التوتر يشمل كل جبهات القتال ويشتد في قناة السويس"

إسرائيل تغطي حركاتها العسكرية لتصعيد المواقف بإذاعة أنباء عن نشاط عسكري مصري في القناة، القوات السورية تقف في حالة استعداد لرد أي هجوم للحشود الإسرائيلية المتزايدة، وإعلان الطوارئ بين كل وحدات المقاومة، ونشرت موضوعًا أخر بعنوان " كرايسكي يجتمع بمبعوث السادات مرة أخري، مستشار النسما: إسرائيل تتبع أسلوب جوبلز في الدعاية أنهم يستخدمون أخي – المقيم في إسرائيل – لتشويه سمعتي.


وفي 7 أكتوبر غطت جريدة الأهرام نجاح الجيش في عبور القناة واقتحام خط بارليف، وكان المانشيت "قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف"، معارك ليلية عنيفة بالدبابات في سيناء بعد نجاح عملية العبور الضخمة.

الجمهورية

وفي يوم 6 أكتوبر نشرت مانشيت إسرائيل في ذهول، وقرار زائيري بقطع العلاقات مع إسرائيل ينزل كالصاعقة علي الحكومة الإسرائيلية التي لم تفق حتي الآن من ضربة فيينا، إيبان يفقد أعصابه ويتهم الرئيس موبوتو بالخيانة وصحف إسرائيل تطالب الحكومة بتحديد حجم مساعداتها لإفريقيا.

وفي 7 أكتوبر نشرت قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء، قواتنا تصد عدوانا إسرائيليا ثم تقتحم القناة على طول المواجهة وترفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية.

السادات ينتقل إلي قيادة القوات المسلحة ليكون علي اتصال دائم بسير المعركة، معارك شاملة برية وبحرية وجوية علي طول خطوط النار المصرية والسورية مع إسرائيل، الطيران المصري يقصف مواقع العدو ويسقط 11 طائرة والأسطول البحري يضرب قوات العدو علي الساحل الشمالي لسيناء، إسرائيل تعترف بالعبور المصير وتعلن: المدرعات المصرية تتدفق عبر جسرين علي القناة، القوات السورية ترد العدوان الإسرائيلي وتطارد العدو في الجولان وتحرر مواقع عديدة منها جبل الشيخ.

الأخبار

نشرت يوم 6 أكتوبر 73 مانشيت "طوارئ في الفجر.. مصرع نائب مدير البوليس الإسرائيلي في غزة بقنبلة.. المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ الكاملة بعد التحركات الأخيرة للحشود الإسرائيلية".

وفي 7 أكتوبر نشرت: "عبرنا القناة ورفعنا علم مصر.. إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصري وتدفق المدرعات المصرية في سيناء.. استولت قواتنا على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح، قواتنا البحرية تدمر الأهداف الهامة للعدو علي ساحل سيناء الشمالي، المقاتلات المصرية تضرب مواقع العدو وتتصدي لهجوم جوي كبير، القوات السورية تقتحم مواقع العدو وتحرر جبل الشيخ وعدة مراكز بالجولان".

المساء

نشرت جريدة المساء يوم 6 أكتوبر 73 مانشيت "إسرائيل تمهد لعدوان جديد على الدول العربية"، المصادر الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل تمهد للعدوان بحملة دعائية واسعة حول وجود حشود عربية، وكالات الأنباء تجمع على تصاعد التوتر على طول خطوط المواجهة مع إسرائيل، الوكالات تقول إن المحاولة الإسرائيلية الجديدة لخلق التوتر ستؤدي إلى انفجار جديد، وسورية تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومقاطعتها في كافة المجالات".

ويوم 7 أكتوبر نشرت: "قواتنا تواصل تقدمها في سيناء"، القوات المصرية تتدفق عبر قناة السويس وتواصل تقدمها صباح اليوم والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة، تدمير 5 قطع بحرية للعدو و27 طائرة و60 دبابة و115 موقعًا حصينًا وأسر عدد من جنود العدو، والقوات السورية تواصل تقدمها في هضبة الجولان وتسقط 10 طائرات وتغرق 4 قطع بحرية.
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور
الصحف المصرية في 73.. ماذا قالت يومي قبل وبعد العبور

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