مي سليم تحتفل بنصر أكتوبر

حرصت الفنانة مي سليم على الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشرت الفنانة مي سليم منشوراً قائله:" 6 أكتوبر نصر أكتوبر المجيد".

الإعلامي أسامة منير يحتفل بنصر أكتوبر







يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم فيلم 200 الذي يعرض حالياً في السينمات بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، أحمد رزق، ليلى علوي، إخراج محمد أمين.