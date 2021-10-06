اليوم.. هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "صاحب الجمال"

يطرح الفنان هيثم شاكر اليوم الموافق الأربعاء 6 أكتوبر أغنيته الجديدة في تمام الساعة 5 مساء عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان"صاحب الجمال.





أغنية "صاحب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.





ومن جانب أخر يذكر أن الفنان هيثم شاكر قد طرح أغنيته بعنوان "مش عادية" من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.