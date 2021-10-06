Advertisements

اليوم.. هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "صاحب الجمال"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:23 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
أروي حمدي
يطرح الفنان هيثم شاكر اليوم الموافق الأربعاء 6 أكتوبر أغنيته الجديدة في تمام الساعة 5 مساء عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان"صاحب الجمال.


أغنية "صاحب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.


ومن جانب أخر يذكر أن الفنان هيثم شاكر قد طرح أغنيته بعنوان "مش عادية" من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر صاحب الجمال الفجر الفني أغنية مش عاظية أغنية مش عادية

أخبار تهمك

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ ساعتين

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

منذ ساعة و 22 دقيقة

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زحمة الأيام.. تجمع نجوم التسعينات مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق

تامر عاشور يطرح معلش أصلي "مدلعها" عبر يوتيوب

هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة"

هيثم شاكر يحقق نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" بأغنيته الجديدة

هيثم شاكر يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة

هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "مش عادية"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

02:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

01:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements