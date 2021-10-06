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"أكبر إنتصار في التاريخ" ..هكذا إحتفل محمد ممدوح بنصر أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:20 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
نادين نجدي
نشر الفنان محمد ممدوح صورة لخريطة مصر،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق"ممدوح" علي الصورة قائلًا:" أكبر علامة نصر في التاريخ..بمناسبة ذكرى الإنتصار العظيم".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن
"أكبر إنتصار في التاريخ" ..هكذا إحتفل محمد ممدوح بنصر أكتوبر
"أكبر إنتصار في التاريخ" ..هكذا إحتفل محمد ممدوح بنصر أكتوبر

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