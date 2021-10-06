قبل طرحها.. تامر حسين يشارك متابعيه بمقطع من أغنيته الجديدة "حلو التغيير"

شارك الشاعر تامر حسين جمهورة مقطع فيديو من أغنيته الجديدة للفنان عمرو دياب بعنوان "حلو التغيير" ومن المقرر طرحها قريبا وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق تامر علي مقطع الفيديو قائلا أغنية "حلو التغيير" غناء عمرو دياب، كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع توما، هندسة صوت أمير محروس، فيديوهاتكم الحلوة من الأردن وأسبانيا وسوريا ومصر ولبنان".





يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح منذ فترة أغنية بعنوان "أهي أهي" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.