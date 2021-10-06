Advertisements

قبل طرحها.. تامر حسين يشارك متابعيه بمقطع من أغنيته الجديدة "حلو التغيير"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:28 م
تامر حسين
تامر حسين
أروي حمدي
شارك الشاعر تامر حسين جمهورة مقطع فيديو من أغنيته الجديدة للفنان عمرو دياب بعنوان "حلو التغيير" ومن المقرر طرحها قريبا وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق تامر علي مقطع الفيديو قائلا أغنية "حلو التغيير" غناء عمرو دياب، كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع توما، هندسة صوت أمير محروس، فيديوهاتكم الحلوة من الأردن وأسبانيا وسوريا ومصر ولبنان".


يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح منذ فترة أغنية بعنوان "أهي أهي" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

الكلمات المفتاحية

حلو التغيير الفنان عمرو دياب الفجر الفني الشاعر تامر حسين

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ ثلث ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يطرح "وأنا معاك" ثالث أغاني ألبومه الجديد

بعد طرح "من العشم" عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر"

عمرو دياب يطرح "طبل" سادس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"

الإعلان التشويقي لأغنية "طبل" الجديدة للهضبة يحصد مشاهدات مرتقع

«شكرا» عمرو دياب تتصدر تويتر

تامر حسين يهنئ لطيفة على فيديو كليب"الأستاذ" :" حلو زي روحك الحلوة يا أستاذة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

02:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

01:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements