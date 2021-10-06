Advertisements

برفقة زوجها..هنا الزاهد تبهر جمهورها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:28 م
هنا الزاهد و أحمد فهمي
هنا الزاهد و أحمد فهمي
نادين نجدي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد، برفقة زوجها النجم أحمد فهمي، ارتدت بليزر إسود وشورت أسود، بلوزة بيضاء، لاقت إعجاب الجمهور.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم محمد إمام،و نيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد فهمي حلوه الدنيا سكر تيمون احمد فهمي

أخبار تهمك

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 20 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ ساعتين

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي توجه رسالة لياسر جلال

نيرمين الفقي تتألق بالعبائة في أحدث ظهور لها

برفقة زوجها.. هنا الزاهد تغازل الجمهور في أحدث ظهور لها

"برفقة زوجها".. هنا الزاهد تستمتع بإجازتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

"بفستان أصفر".. نيرمين الفقي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

بصحبة هنادي مهنا ومايان السيد.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بوصلة رقص

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

02:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

شاهد.. السيسي يكشف السبيل الوحيد لتقدم الأمم والحفاظ على مكانتها

01:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements