برفقة زوجها..هنا الزاهد تبهر جمهورها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا الزاهد، برفقة زوجها النجم أحمد فهمي، ارتدت بليزر إسود وشورت أسود، بلوزة بيضاء، لاقت إعجاب الجمهور.



وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم محمد إمام،و نيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.