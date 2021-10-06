السودان: تطويق الجهة الشمالية في حي جبرة جنوبي الخرطوم لمداهمة خلية إرهابية

قال مصدر أمني سوداني، اليوم الأربعاء، إن تطويق الجهة الشمالية في حي جبرة جنوبي الخرطوم لمداهمة خلية إرهابية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوداني، انه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم جنسيات أجنبية في عملية ضد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جبرة جنوبي الخرطوم.

وأوضحت المصادر السودانية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين واستشهاد عنصر أمن.

فيما كشفت مصادر سوانية عن توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حي جبرة جنوبي الخرطوم لمتابعة العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على "إرهابيين" تابعين لداعش ومقتل آخرين من الخلية.