حبس المتهم بقتل زوج شقيقته لتعديه عليها بالضرب في الزاوية الحمراء

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية حبس المتهم بقتل زوج شقيقته لتعديه عليها بالضرب بالزاوية الحمراء 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بتشريح جثة الشاب للوقوف على ملابسات الواقعة.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطار من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "إ. ع. م" في العقد الثالث من العمر، به جرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات في البطن والصدر.



ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه بسبب قيام الضحية بالتعدى بالضرب على زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.