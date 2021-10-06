شاهد أحدث ظهور لـ ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وظهرت ندى في الصورة وهي ترتدي جاكيت أسود اللون، وضعت مكياج مناسب مع بشرتها، ارتدت نظارة شمس، حازت الإطلالة على الكثير من الإعجابات.



وكانت آخر أعمال ندى موسى مسلسل “بين السما والارض” بطولة الفنان هاني سلامة والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.