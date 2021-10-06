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إبراهيم نور الدين: المحللون سبب أزمات التحكيم في مصر.. البعض بيصفي حسابات

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:30 م
إبراهيم نورالدين
إبراهيم نورالدين
أ
أكد الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، أن المحللون هم السبب في أزمات التحكيم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك البعض منهم يقومون بتصفية حسابات.

وأوضح إبراهيم نورالدين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " جميع الحكام خضعوا لمعسكر قوي قبل انطلاق الموسم الجديد، ونسعي لتحقيق العدالة الكاملة في الكرة المصرية، وجودة التصوير لها تأثير كبير على أداء حكام الـVAR".

وتابع، "أكبر أزمات التحكيم في مصر بعض المحللين الذين يهولون الأمور ويعملون على إثارة الرأي العام دون علم بالقوانين، والتحكيم تقدير"

وأشار: "بعض المحللين يحاولون إبراز أخطاء التحكيم لصالح انتماءاتهم، وبعض ستديوهات التحليل قائمة على تصفية الحسابات".

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