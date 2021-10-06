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باريس سان جيرمان ينتقد بيريز بسبب تصريحاته عن مبابي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:32 م
مبابي
مبابي
وكالات
انتقد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو دي أراوغو، بشدة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب تصريحاته عن نجم الـ"بي إس جي" كيليان مبابي، واعتبرها عدم احترام جديد للنادي الباريسي واللاعب نفسه.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة ليكيب الرياضية "في نفس الأسبوع، تحدث لاعب ريال مدريد (كريم بنزيما) والمدرب (كارلو أنشيلوتي) ورئيس ريال مدريد الآن عن كيليان كما لو كان أحد لاعبيهم، إنه قلة احترام لا يمكننا التسامح بشأنها".

وجاءت تصريحات البرازيلي بعد أن قال فلورنتينو بيريز لصحيفة الديباتي الإسبانية إنه ستكون هناك "أنباء بشأن مبابي" في يناير (كانون الثاني)، وعلى الرغم من أنه تراجع لاحقاً عن هذه التصريحات عبر إذاعة فرنسية، إلا أن زعيم النادي المدريدي أثار غضب باريس سان جيرمان.

وقال ليوناردو "هذا يستمر منذ عامين  أتذكر أن فترة الانتقالات انتهت. هناك مباريات بين الجانبين ولا يمكن لريال مدريد التصرف على هذا النحو. فليتوقفوا عن ذلك مرة واحدة وإلى الأبد، كيليان لاعب باريس سان جيرمان، والنادي يريد أن تستمر هذه العلاقة".

وبعد شهور من الصمت، عبّر مبابي عن نفسه في مقابلتين مع وسائل إعلام فرنسية لتأكيد أن نيته كانت الذهاب إلى ريال مدريد، رغم أنه أقر أن باريس سان جيرمان لا يريد بيعه.

وحالياً، لا يغلق اللاعب الباب إما للخروج (عندما ينتهي عقده في يونيو 2022) أو لتجديد افتراضي مع ناديه الحالي.

ورفض باريس سان جيرمان عدة عروض من ريال مدريد في أغسطس (آب)، كان أكبرها بنحو 200 مليون يورو. 

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