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آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:33 م
الزمالك
الزمالك
محمود دياب
كشف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات حل أزمة القيد داخل الفريق، والتي تعرض لها مؤخرا بسبب أزمة حسام أشرف مهاجم الفريق.

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وجود ترقب قوى من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك، لأزمة منع القيد.

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفترة المقبلة سوف تشهد جلسة استماع أمام المحكمة الرياضية، من أجل بحث التماس نادى الزمالك فى قضية منع القيد بعد أزمة حسوف.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على حل أزمة القيد خلال الوقت الحالي، قبل إغلاق باب قيد صفقات الانتقالات الصيفية الحالية داخل مصر.

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