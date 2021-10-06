"يا عروسة النيل" ..هكذا ميرهان حسين تغازل مصر

تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "حسين" وهي ترتدي فستان اصفر اللون، تركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" يا عروسة النيل تعيشي يا مصرنا " مما آثار إعجاب جمهورها ومحبيها وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.



وكانت آخر اعمال ميرهان حسين مسلسل “علامة استفهام” والذي تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكي وإخراج سميح النقاش.