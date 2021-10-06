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عمومية "النيل للأدوية" توافق علي توزيع كوبون نقدي بقيمة 2 جنيه للسهم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل عن اعتماد الجمعية العامة العادية للقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح عن العام المالي الماضي 2020-2021 ، وقررت توزيع كوبون نقدي بواقع 2 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة في  بيان للبورثة أن العمومية قد صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، مع إخلاء طرف المجلس عن الفترة.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 64.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.


 
وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأظهرت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل، للعام المالي 2021-2022، استهداف فائض شامل الضريبة يبلغ 116 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، أنها قدرت إيرادات النشاط خلال العام المالي المقبل، بنحو 880 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات نحو 885.5 مليون جنيه.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2020-2021 صافي ربح بلغ 66.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 763.03 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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