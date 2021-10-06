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عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:28 م
صلاح
صلاح
محمد أيمن

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وجود مفاجأة قوية تمثلت في وجود عرض من إحدى الأندية الإنجليزية للحصول على خدمات محمد صلاح.

مانشستر سيتي يستهدف ضم محمد صلاح

وعنونت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات محمد صلاح بسبب المستوى الباهر الذي يقدمه اللاعب مؤخرًا.

في الوقت الذي بررت فيه تلك المواقع الإخبارية أن رحيل صلاح سيكون حتميًا الصيف القادم حال لم يرغب في تمديد عقده ويسعى السيتزينز إلى تقديم 90 مليون يورو لضمه.

فهل ينجح مانشستر سيتي في تعويض فشل إنضمام هاري كين في الصيف الماضي وجلب محمد صلاح ؟!


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مانشستر سيتي ليفربول صلاح الدوري الانجليزي

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