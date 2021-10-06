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"أسكوم" تشتري 18 ألف سهم خزينة بجلسة أمس

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، عن شراء أسهم خزينة عدد 18 ألف سهم تمثل نسبة 0.032% من رأسمال الشركة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.
 
وحققت اسيك للتعدين خسائر بلغت 30.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 23.24 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 235.96 مليون جنيه، مقابل 228.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020. 

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