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مصدر سوداني: العمليات المداهمة بمنطقة جبرة أسفرت عن العثور على أسلحة ومتفجرات

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مصدر أمني سوداني، اليوم الأربعاء، أن عمليات مداهمة في منطقة جبرة أسفرت عن العثور على أسلحة ومتفجرات.

 

وكان المصدر الأمني السوداني، أعلن تطويق الجهة الشمالية في حي جبرة جنوبي الخرطوم لمداهمة خلية إرهابية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوداني، انه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم جنسيات أجنبية في عملية ضد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جبرة جنوبي الخرطوم.

 

وأوضحت المصادر السودانية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين واستشهاد عنصر أمن.

 

فيما كشفت مصادر سوانية عن توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حي جبرة جنوبي الخرطوم لمتابعة العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على "إرهابيين" تابعين لداعش ومقتل آخرين من الخلية.

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