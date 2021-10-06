Advertisements

إيران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء بأن إيران عينت علي صالح أبادي محافظا للبنك المركزي، وذلك في الوقت الذي يئن فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية تحت وطأة عقوبات أمريكية.

وقال الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعيين صالح أبادي "دور البنك المركزي في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم أساسي للغاية".

وحصل صالح أبادي على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة طهران، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، وشغل منصب رئيس بورصة طهران.


أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

11:48 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

04:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements