إيران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي





أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء بأن إيران عينت علي صالح أبادي محافظا للبنك المركزي، وذلك في الوقت الذي يئن فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية تحت وطأة عقوبات أمريكية.





وقال الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعيين صالح أبادي "دور البنك المركزي في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم أساسي للغاية".





وحصل صالح أبادي على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة طهران، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، وشغل منصب رئيس بورصة طهران.







