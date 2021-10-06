أسهم أوروبا تهبط مع صعود النفط





تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، إذ كثف ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال ارتفاع التضخم، فيما تحول المستثمرون من أسهم التكنولوجيا عالية النمو إلى أسهم البنوك.





وبعد ارتفاعه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، مع تراجع قطاع التكنولوجيا بأكثر من اثنين بالمئة.



