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أسهم أوروبا تهبط مع صعود النفط

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، إذ كثف ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال ارتفاع التضخم، فيما تحول المستثمرون من أسهم التكنولوجيا عالية النمو إلى أسهم البنوك.

وبعد ارتفاعه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة، مع تراجع قطاع التكنولوجيا بأكثر من اثنين بالمئة.

وهبطت أسهم البنوك 0.1 بالمئة، لكنها كانت الأقل خسارة على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة، إذ زادت عوائد السندات وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

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