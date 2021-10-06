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بوتين يحمل أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:27 م
بوتين
بوتين
وكالات

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة على الانتقال السلس إلى مصادر الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن حالة من الارتباك تسود أسواق الطاقة في أوروبا.

 

وعن أسباب ذلك أرجع الرئيس الروسي ذلك إلى المضاربات على المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وانخفاض الاستثمار في صناعات استخراج الخامات.

 

وأضاف أن نتيجة "القرارات غير المتوازنة" و"التحولات المفاجئة" يمكن رؤيتها في "سوق الطاقة في أوروبا".

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