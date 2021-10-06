للمرة الأولى منذ عامين.. بايرن ميونخ يتدرب بحضور جماهيري

أجرى بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء، تدريباته بحضور المشجعين للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد قبل نحو 20 شهراً.





وشهد التدريب حضور نحو 100 مشجع، ويعود العدد القليل إلى غياب أغلب نجوم الفريق لاتشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم.





وكان من بين اللاعبين الذين تدربوا اليوم تحت قيادة المدير الفني جوليان ناغلسمان، كل من كينغسلي كومان وعمر ريتشاردز.





وذكر نادي بايرن ميونخ أن تدريب اليوم هو الأول الذي يجرى بحضور مشجعين منذ 17 فبراير (شباط) 2020.





وسمح بايرن ميونخ بحضور ألف مشجع لمران الفريق، بشرط تقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو نتائج سلبية للفحوص أو التعافي من العدوى، كما كان ارتداء الكمامات إلزامياً.