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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:30 م
الزمالك ضد برشلونة
الزمالك ضد برشلونة
محمد أيمن

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي برشلونة لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في الملكة العربية السعودية.

مباراة الزمالك ضد برشلونة 

تنطلق المواجهة بين العملاقين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت والتي تأتي على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Eutelsat 7 West A7.3 غربا11449أفقي275005/6مفتوح

الكلمات المفتاحية

كأس العالم لكرة اليد برشلونة اون تايم سبورت الزمالك

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