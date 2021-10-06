تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية





يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي برشلونة لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في الملكة العربية السعودية.





مباراة الزمالك ضد برشلونة





تنطلق المواجهة بين العملاقين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت والتي تأتي على التردد التالي :-



