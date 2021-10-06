Advertisements

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:31 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
يواصل جهاز الكرة فى النادي الأهلي، مفاوضاته مع إدارة المقاولون العرب من أجل حسم التعاقد مع يوسف حسن، مهاجم الذئاب.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وجود محاولات مكثفة من جانب إدارة القلعة الحمراء، لإقناع المقاولون بالموافقة على بيع يوسف حسن مقابل 4 ملايين جنيه، مع حصول إدارة الذئاب على 20% حال إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

وتابع المصدر، أن إدارة فريق المقاولون العرب تدرس عرض القلعة الحمراء، فى الوقت الذى يضغط خلاله مهاجم منتخب الشباب على إدارة فريقه من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر.

يذكر أن يوسف حسن، صاحب الـ19 عامًا، قد ظهر بشكل جيد مع فريق المقاولون العرب فى المواجهات التي شارك خلالها مع الفريق الأول.

الكلمات المفتاحية

موهبة المقاولون مفاوضاته لضم موهبة المقاولون الأهلي

أخبار تهمك

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم بديل رمضان صبحي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 31 مارس: تحديد بديل أحمد فتحي.. 3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة الأحمر.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم الكبرى

11 صفقة متوقعة في الدوري المصري

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

تعرف على الجديد في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

11:48 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

04:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements