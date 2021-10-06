الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

يواصل جهاز الكرة فى النادي الأهلي، مفاوضاته مع إدارة المقاولون العرب من أجل حسم التعاقد مع يوسف حسن، مهاجم الذئاب.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وجود محاولات مكثفة من جانب إدارة القلعة الحمراء، لإقناع المقاولون بالموافقة على بيع يوسف حسن مقابل 4 ملايين جنيه، مع حصول إدارة الذئاب على 20% حال إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.





وتابع المصدر، أن إدارة فريق المقاولون العرب تدرس عرض القلعة الحمراء، فى الوقت الذى يضغط خلاله مهاجم منتخب الشباب على إدارة فريقه من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر.





يذكر أن يوسف حسن، صاحب الـ19 عامًا، قد ظهر بشكل جيد مع فريق المقاولون العرب فى المواجهات التي شارك خلالها مع الفريق الأول.