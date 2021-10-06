Advertisements

محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:33 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد ضوه
شن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع القمامة بنطاق شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للشارع.

محافظ القليوبية 
وخلال الحملة، وجه المحافظ إدارة المرور برفع جميع العربات والبلدورات المتهالكة، والتي تعيق أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي، ورفع تراكمات القمامة ونواتج الحفر، وذلك بزيادة عدد الورديات وعدد المعدات، تسهيلًا على الشركات المنفذة لأعمال التطوير.

كما وجه المحافظ رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بضبط المواطنين الذين يلقون بالقمامة بالشارع مع تحرير محضر لهم، والتنبيه على المواطنين بالاشتراك مع المتعهدين لجمع القمامة من المنبع.

إزالة الإشغالات ورفع القمامة 
واستهدفت الحملة إزالة بعض الباعة الجائلين والإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع، حيث جرى تحرير أكثر من 50 محضرًا شملت ( 25 محضر إشغال – ١٠ إزالات فورية – 15 فرش مؤقت وأكثر من 5 عربات متهالكة).

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأيضا أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وأكد الهجان أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة، أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون، كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة

الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي القمامة القليوبية إشغالات

أخبار تهمك

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ ثلث ساعة

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 22 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشبرا الخيمة (صور)

14 توجيها لمحافظ القليوبية في جولة مفاجئة على 7 مدن

تحرير 17 محضر إشغال طريق وإزالة 25 إعلان بشبين القناطر (صور)

محافظ القليوبية يقيل نائبي رئيس حي شرق شبرا بسبب سوء النظافة

محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة على مدينتي بنها وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

11:48 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

04:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements