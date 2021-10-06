محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشبرا الخيمة

شن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع القمامة بنطاق شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للشارع.



محافظ القليوبية

وخلال الحملة، وجه المحافظ إدارة المرور برفع جميع العربات والبلدورات المتهالكة، والتي تعيق أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي، ورفع تراكمات القمامة ونواتج الحفر، وذلك بزيادة عدد الورديات وعدد المعدات، تسهيلًا على الشركات المنفذة لأعمال التطوير.



كما وجه المحافظ رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بضبط المواطنين الذين يلقون بالقمامة بالشارع مع تحرير محضر لهم، والتنبيه على المواطنين بالاشتراك مع المتعهدين لجمع القمامة من المنبع.



إزالة الإشغالات ورفع القمامة

واستهدفت الحملة إزالة بعض الباعة الجائلين والإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع، حيث جرى تحرير أكثر من 50 محضرًا شملت ( 25 محضر إشغال – ١٠ إزالات فورية – 15 فرش مؤقت وأكثر من 5 عربات متهالكة).



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأيضا أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.



وأكد الهجان أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة، أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون، كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.