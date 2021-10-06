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جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:34 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
أحمد الخميسي
أطلقت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، قافلة طبية جديدة لقرية أبو خلقة التابعة لمركز ديرمواس، بهدف تقديم خدمات توعوية طبية وتوقيع الكشف على أهالي القرية، وصرف الأدوية لهم بالمجان من خلال المنفذ الذي توفره الجامعة خلال القافلة.

جامعة المنيا
أكد "عبد النبي"، أن جامعة المنيا تضع ضمن أولوياتها تعزيز دورها الخدمي بقري المحافظة، وبلورة خطة متكاملة طوال العام لإطلاق العديد من القوافل المتكاملة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن تكثيف مشاركة كوادرها العلمية المتخصصة بما يدعم مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقوافل، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية لقرية "أبو خلقة" تأتي ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري ومستمر أسبوعيًا؛ وتشارك بها ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية.

قافلة طبية 
كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 375 حالة في 10 تخصصات طبية قدمها 17 طبيبا وطبيبة، تحت إشراف الدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل جامعة المنيا، إلى جانب توفير العلاج والأدوية للأهالي بالمجان من خلال فريق من كلية الصيدلة بإشراف من الدكتورة آمال كمال وكيل الكلية، إلى جانب تقديم أربعة ندوات توعوية لكلية التمريض بإشراف الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية، حول "مرض الهربس، والتدخين وأضراره، وكيفية التعامل مع حالات الحروق، والفحص الذاتي للثدي"، حيث شارك في التنظيم والتعاون خلال فعاليات القافلة فريق من طلاب اصدقاء البيئة من كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.


جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية بقافلة جديدة (صور)

الكلمات المفتاحية

قافلة طبية جامعة المنيا المنيا

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