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المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تفقد كلا من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء شريف المواردي مدير المخابرات العامة لمنطقة محافظات شرق الدلتا، اليوم الأربعاء، أسرة العناية المركزة بـ 20 سريرا مجهزا للعناية المركزة التي أهداها جهاز المخابرات العامة لمستشفى المنزلة المركزي بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكلف محافظ الدقهلية مدير المستشفي، باستلام الأسرة المهداه وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدخولها منظومة العمل، وحضر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور علي الكناني مدير مستشفي المنزلة.

وقد وجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لجهاز المخابرات العامة علي جهودة المتميزة ومساهمته الفعالة للإرتقاء بمنظومة الخدمة الصحية ولتحسين مستوي الخدمات الطبية لأهالينا بمراكز ومدن المحافظة.
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المخابرات العامة تهدي مستشفي المنزلة أجهزة طبية حديثة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

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مستشفى المنزلة المخابرات العامة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر الدقهلية اخبار مصر 6 اكتوبر

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