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أكرم حسني يرسم البهجة على وجوه أطفال مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب في أسوان

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



زار الفنان أكرم حسني، يوم الاثنين مركز مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب في أسوان، وتعرف على أنشطة المركز وجهوده في علاج مرضى القلب والأوعية الدموية وفقًا لأعلى المعايير الطبية الدولية مجانًا، بالإضافة إلى جهوده في توفير التدريب العملي للأطقم الطبية وإجراء أبحاث علمية عديدة تنشر في الإصدارات الدولية.

وأبدى الفنان أكرم حسني، إعجابه بالمجهود المبذول من الأطقم الطبية والإدارية المسئولة عن نشاط مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ودعا "حسني" إلى التبرع لبناء مستشفى مجدي يعقوب للقلب الجديدة بالقاهرة لتقديم خدمة بنفس المستوى الطبي العالمي لخدمة المزيد من المرضى.

وخلال زيارته، رسم الفنان أكرم حسني البهجة على وجوه مرضى مجدي يعقوب للقلب في أسوان من الأطفال، من خلال توزيع هدايا والتقاط صور تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة لأسرهم.

وفي ختام اللقاء التقى أكرم حسني مع سير مجدي يعقوب ، وأبدى سعادته و فخره بهذا اللقاء، مشيدًا بحجم الدور الكبير و المؤثر الذي تقوم به المؤسسة في علاج المرضى مجانًا بأحدث النظم العلمية، وفي الوقت نفسه تدريب كوادر طبية تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

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