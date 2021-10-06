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قبل طرحها.. تعرف على كلمات أغنية "ردوده غريبة" لمحمد حماقي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:39 م
تامر حسين
تامر حسين
نور طلعت


نشر الشاعر تامر حسين، وكاتب أغنية "ردوده غريبة" للنجم محمد حماقي، كلمات الأغنية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر،:"ردوده غريبة كُل ما أواجهُه  بيِأجِل
ويعمِل فيها مِتأخر ومِستعجل
وأقوله فى سرى هى دى حاجه تتأجِل
حبيبى بقى قول ماتتعبنيش

#حماقي
ردوده غريبة".

كما قال تامر، أمس في منشور نشره،:"ساعات بنحب حد  حُب إحنا أساسًا مش فاهمينه هل ده
حُب ؟ إعجاب ! طب والطرف التانى ده نفس المشاعر !؟

ولما نتوه فى الحيرة والشك ونراجع كُل المواقف
كأنه مشهد لفيلم سينما بيتعاد قدامنا وتواجه الشخص
اللى بتحبه تلاقيه ( ردوده غريبه ) وبيهرب
ماتفهمش بقى ايه اللى منعه خايف ؟ فى حد ف حياته ؟
حس انه إتسرع  مثلًا ومش عايز يعلقنا بيه  عمومًا

حانعرف بُكرة

دى اغنية

ردوده غريبة 
فى البوم صديقى الفنان محمد حماقى.

جدير بالذكر أن أغنية"ردوده غريبه" من ألبوم حماقي الجديد "يا فاتني" والمفترض طرحه خلال الساعات القليلة المُقبلة، والأغنية من  كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

الكلمات المفتاحية

يا فاتني محمد حماقي تامر حسين

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